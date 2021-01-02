Partilere ayırdıkları süreleri açıkladı, 'Olay TV'yi neden kapattırdınız?' diye sordu

26 günlük yayının ardından kapatılan Olay TV'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Süleyman Sarılar, sosyal medya hesabından bu yayın sürecinde partilere ayırdıkları süreyi paylaştı.
En çok süreyi AKP'ye ayırdıklarına ilişkin veriyi paylaşan Sarılar, "Rakamlar ortada. Sahi neden kapattırdınız?" diye sordu.
26 günlük Olay TV yayınımızda partilere ayırdığımız canlı yayın süreleri— Süleyman Sarılar (@suleymansarilar) January 2, 2021
AK PARTİ 766,
CHP 605,
MHP 194,
İYİ PARTİ72,
HDP51
dakikadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Rakamlar ortada.
Sahi neden kapattırdınız?