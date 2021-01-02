Partilere ayırdıkları süreleri açıkladı, 'Olay TV'yi neden kapattırdınız?' diye sordu

Süleyman Sarılar, 26 gün süren yayının ardından kapatılan Olay TV'de partilere ayırdıkları süreleri paylaştı.

Haber Merkezi

26 günlük yayının ardından kapatılan Olay TV'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Süleyman Sarılar, sosyal medya hesabından bu yayın sürecinde partilere ayırdıkları süreyi paylaştı.  

En çok süreyi AKP'ye ayırdıklarına ilişkin veriyi paylaşan Sarılar, "Rakamlar ortada. Sahi neden kapattırdınız?" diye sordu.

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