Parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'den açıklama

CHP'den ayrılıp ayrı siyasi parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İnce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar" açıklamasında bulundu.