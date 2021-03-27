Parti binasında 8 Mart'a para cezası

AKP kongresinde binlerce kişinin bir araya gelmesi sosyal mesafeye uygun bulunurken, Osmaniye'de parti binası içerisinde 8 Mart'ı kutlayan HDP’li kadınlara "sosyal mesafe" cezası kesildi.

8 Mart'ta Merkez İlçe Örgütü binasında düzenlenen kutlamaya katılan 35 kişiye “fiziki mesafe” kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP Osmaniye il ve ilçe örgütleri, son dönemde gerçekleştirdikleri her eylem ve etkinlik sonrası Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nün “sosyal mesafe”nin dikkate alınmadığı gerekçesiyle kestiği para cezaları ile karşılaşıyor.

Daha önce 7 Kasım 2020 tarihinde yine Merkez İlçe Örgütü binası önünde yapılan açıklamaya katılan 45 partiliye 141 bin 750 TL, 29 Kasım'da aynı yerde gerçekleştirilen halk toplantısına katılan 30 kişiye ise 94 bin 500 TL ceza kesen İl Emniyet Müdürlüğü, bu cezalar dolayısıyla avukata vekalet vermek için 11 Aralık'ta notere giden 19 kişiye de 59 bin 850 TL para cezası kesti.