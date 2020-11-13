Park soruşturması: Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

İstanbul Küçükçekmece'de İstasyon Mahallesi'ne ait Atatürk Parkı'nda yer alan görsellere ilişkin "terör örgütü sembolü" denilerek başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı ve Park ve Bahçeler Müdürü görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın konuya ilişkin 12.11.2020 tarihli yazıları ile Valiliğimize gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden, Valiliğimizce görevinden uzaklaştırılmıştır " denildi.

Parktaki görseller sökülmüş, Belediye'den gelen açıklamada şöyle denilmişti:

"İstasyon Mahallesi'nde yapmış olduğumuz çocuk parkı tasarımında kullanılan tasarımla ilgili olarak sosyal medyada yapılan yorumlar karşısında son derece üzgün olduğumuzu ve ifade edildiği şekilde bir maksadın asla olmadığını bir kez daha ifade etmek isteriz. Vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerine söz konusu parkı kaldırdık. Parkın tasarımını değiştiriyor ve en kısa zamanda çocuklarımızın yeni parkına kavuşacağı sözünü veriyoruz. Bizim için Küçükçekmecelilerin mutluluğundan ve duygularından daha öte bir şey olamaz."