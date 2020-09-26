Paris'teki bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

Fransa'da mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki eski bürosunun olduğu binanın önünde düzenlenen bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 7’ye çıktı.

Polis, saldırının yaşandığı bölgeye yakın olan Bastille Meydanı'nda olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı duyurmuş, şüphelinin üzerinde kan lekeleri bulunduğunu belirtmişti.

Saldırıda en az iki kişi yaralanmıştı.

Ünlü mizah dergisi Charlie Hebdo Ocak 2015'te 12 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı cihatçı saldırının hedefi olmuştu. Silahlı kişiler kendilerini El Kaide üyesi olarak tanıtmıştı. Derginin çalışanları bu ayın başlarında yeni ölüm tehditleri almıştı.