Paris'te güvenlik yasasını protesto eden halka polis TOMA'yla saldırdı: 100 gözaltı

Fransa'da Paris polisi Cumartesi günü protestoculara TOMA'lar eşliğinde tazyikli suyla saldırdı. Günün erken saatlerinde, küresel güvenlik yasasına karşı dördüncü protesto mitingi Paris'te başladı.

Göstericilerin Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasını takiben başlayan saldırıda Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e göre, yerel saatle 17.50 itibariyle 100 protestocu gözaltına alındı.

5 Aralık'ta Paris'te düzenlenen bir önceki protesto mitinginde 95 kişi gözaltına alınmıştı.

Fransız parlamentosunun alt meclisi tarafından kabul edilen tartışmalı güvenlik yasası polis ve jandarmaların "potansiyel olarak fiziksel ve psikolojik zararlarına yol açabilecek" görüntülerin paylaşılması bir yıl hapis ve 45 bin avro para cezası getiriyor.

Söz konusu "güvenlik yasası" basın kuruluşlarının protestoların haberlerini yapma, polis şiddetinin medyada paylaşılması gibi adımları fiilen yasaklıyor.