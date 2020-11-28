Paris'te 'Güvenlik Yasası' protestolarına polis saldırdı

Fransız polisi, Fransa'daki 'Güvenlik Yasası' tasarısına karşı Paris'te düzenlenen mitinge biber gazıyla saldırdı.

Fransız parlamentosu Salı günü geç saatlerde küresel güvenlik konulu bir tasarıyı kabul ederek, polis memurlarının görüntülerinin yayınlanmasının suç olarak tanınmasının önünü açtı. Söz konusu yasa Senato'dan geçmeyi bekliyor.

Güvenlik yasasına karşı protestolar, geçtiğimiz günlerde Fransız polis memurlarının siyahi bir müzisyene işkence yaptığına dair görüntülerin yayılmasının ardından alevlendi.

Söz konusu yasa kolluk kuvvetlerinin üyelerinin resim ve videolarının paylaşılmasını yasa dışı ilan ederken, polis şiddetinin görüntülerinin paylaşılmasını suç olarak kabul etmekte. Yasa aynı zamanda basın özgürlüğünü büyük ölçüde sınırladığı için de eleştirilerin hedefi oldu.

Buna karşılık Fransa Başbakanı Jean Castex, Twitter'da, hükümetin basın ve ifade özgürlüğünü baltalamak gibi bir niyeti olmadığını söyledi.