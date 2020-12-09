Paris'e Macron'un sınıf arkadaşı Ali Onaner atandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplam 54 büyükelçinin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Ankara'nın son dönemde ABD, Fransa, Almanya ve Suudi Arabistan gibi sorun yaşadığı ülkelerde yeni atamalar yaptığı gözlemlendi.

ABD Başkanlık Seçimleri'nin ardından Washington Büyükelçiliği görevine, AK Parti'nin kurucularından Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.

'Macron'un dostu Ali Onaner Paris Büyükelçisi oldu'

Ankara'nın ilişkilerde zorlu bir süreçten geçtiği Paris'te ise İsmail Hakkı Musa'nın yerine Tunus Büyükelçisi Ali Onaner getirildi.

Fransız medyası bu atamayı Ankara'nın Paris'e uzattığı bir 'barış dalı' olarak yorumladı. Ülkenin önde gelen haftalık haber dergilerinden Le Point, Onaner'in Paris'e atanması ile ilgili verdiği haberini "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron'un dostu Onaner Paris Büyükelçisi olarak atandı" başlığıyla attı.

Fransa'nın siyasi liderlerinin ve önemli yöneticilerinin mezun olduğu en prestijli yüksek okullarından Ulusal Yönetim Okulu'nda Onaner ile Macron'un 2002-2004'te birlikte eğitim gördüğünü belirten Le Point, mükemmel seviyede Fransızca konuşan Onaner'in Tunus Büyükelçiliği sırasında Türkiye'nin Libya pozisyonunu net bir şekilde savunduğunu işaret etti. Fransa Libya konusunda Türkiye'nin aksine Halife Hafter güçlerine destek veriyor.