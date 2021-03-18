Paris Komünü 150 yaşında: Tarihin ilk işçi iktidarı

Bugün 18 Mart 2021. Bundan tam 150 yıl önce 18 Mart 1871 günü Paris’te öyle gelişmeler yaşandı ki, olaylar dünya çapında yankı buldu ve gündeme oturdu. Ne olmuştu pekiyi 18 Mart günü?

Parisli işçiler ve emekçiler, ülkeyi 1870 yılında Prusya karşısında fetih savaşına sürükleyip yenildikten sonra da düşmanla iş birliği yapan, ülkenin başkentini yağmaya açan burjuvaziye karşı ayaklanmıştı. Kentte iktidarın halka geçtiğini ilan eden Komün, emekçi halktan yana çok çeşitli uygulamaları yürürlüğe koymuştu. Yapılan uygulamalar arasında şunlar en dikkati çeken uygulamalar olmuştur:

Fırın işçileri için gece çalışmasının kaldırılması

Patronların keyfî ceza sisteminin kaldırılması

Yaşamak için asgari ücret güvencesi sağlanması

Meşru olan-olmayan çocuklar arasındaki ayrımın kaldırılması

Kilise ile devletin ayrılması. Din işleri bütçesinin kaldırılması

Kilise mallarının ulusal mülkiyete dönüştürülmesi

Zorunlu ve parasız laik okul

Parasız adalet

Seçilenlerin görevden geri alınabilmesi

Yargıç ve yüksek görevlilerin seçimi

Sürekli ordunun kaldırılması yerine silahlı halkın geçirilmesi.

İktidarı ve onun getirdiği sınıfsal ayrıcalıkları kaybetmek istemeyen Fransız burjuvazisi derhal karşı-saldırıya geçmiş, önce düşman olarak ilan ettiği yabancı ülke ordularını ülkeye sokmuş, sonrasında da şiddetli bir kara çalma politikası yürütmüştür. Eli kanlı katiller olarak tasvir edilen “Komüncüler” yalan haberlerle işlemedikleri suçlardan dolayı itham edilmiştir.

Komüncülerin infaz ettiği öne sürülen komutanlar. Fotoğrafın sahte olduğu ortaya çıkmıştır.

Parisli işçiler, bir yandan ölüm kalım savaşı verirken öte yandan modern insanlık tarihinde bir ilk olan işçi iktidarında çeşitli kararlar alıp uygulamaya başlıyordu. Parisli patronlar tarafından terk edilen fabrikalar işçiler tarafından yönetilmeye başlandı. Emekçi çocuklarının ücretsiz ve bilimsel eğitim alabilmesinin önü açıldı. İktidar çevrelerini destekleyerek emekçileri baskı altında tutan kilisenin elindeki güç alındı. Halkın temsilcileri gerektiğinde "geri çağırma" usulüne göre seçildi.

“Sosyal-demokrat hamkafa son zamanlarda proletarya diktatörlüğü sözünün söylendiğini duymakla yararlı bir teröre kapılmıştır. Eh peki, baylar, bu diktatörlüğün neye benzediğini bilmek ister misiniz? Paris Komününe bakınız. Paris Komünü, proletarya diktatörlüğü idi.” Friedrich Engels

Komün deneyimi, siyasetçiler ve tarihçiler tarafından yoğun bir şekilde tahlil edilmiş, attıkları başarılı adımların yanı sıra yapmadıklarıyla da ele alınmışlardır. Marx, Engels ve Lenin, Paris Komünü’ne koşulsuz destek vermiş, özellikle atılmayan adımlara veya yapılan yanlışlara dikkat çekmişlerdir. Bu anlamda Paris Komünü deneyimini gelecekteki işçi iktidar denemeleri için laboratuvar olarak görmüş ve dersler çıkartmışlardır. Bunlardan en önemlisi Paris Komünü’nün iç örgütlenmesinin daha sağlam kurulması ve ortaya çıkan işçi sınıfı iktidarının sınıf karşıtlarını hızla ezmek için tutuk davranmasıdır. Ayrıca özellikle Fransa Merkez Bankasındaki kaynakların kaçırılmasının engellenmemiş olması da yapılan hatalar arasında sayılmaktadır.

Ancak her türlü eksiği ve hatasına rağmen komüncüler memleketlerinden işgalci orduları ve işbirlikçi burjuvaziyi kovmak için çok önemli bir irade göstermiş, tarihteki ilk işçi iktidarını 70 gün de olsa yaşatmayı bilmiştir. Paris Komünü’nün ardından başarılı ilk işçi iktidarı deneyim olan 1917 Ekim Devrimi ile Bolşevikler ve Rusya topraklarındaki emekçiler bugün insanlık tarafından özlemle anılan başarılara imza atmıştır. Günümüzde artık küresel olarak krize girdiği çok açık olan ve insanlığa vaat edeceği hiçbir şey kalmamış olan kapitalizmin alaşağı edilmesi için komüncülerden öğrenilecek çok şey var…

Napolyon döneminde dikilen ve imparatorluk simgesi olduğu için yıkılan Vendôme sütunu

Nisan 1871’de Paris barikatları

Komüncülerin son olarak direndiği ve ele geçirildikten sonra kurşuna dizildikleri Pera Lachaise Mezarlığındaki anma plakası

Komünün yenilgisi sırasında öldürülen Ulusal Muhafızlar

Komün şarkıları

Paris Komünü geriye elbette sanatsal anlamda da birçok şey bıraktı. Bunların en güzellerinden bir kısmı şarkılar ve marşlar olarak bugüne kadar geldi.

İlk akla gelen Kiraz Zamanı isimli şarkı. Şarkının öyküsü şöyle: Jean Baptiste Clément, bir şair ve komüncü. 28 Mayıs 1871 günü Fontaine-au-Roi sokağındaki barikatta çarpışıyordu. Sadece birkaç kişiydiler. Bunların arasında Louise adında yirmi yaşlarında bir de kız vardı. Kendisine Saint-Maur sokağının hastabakıcısı diyordu. Diğer komüncülerin ısrarına aldırmadan sonuna kadar orada kaldı. Sonrası meçhul. Clément şarkıyı bu kadına ithaf etmiştir.

Şarkının sözleri şöyle:

Kiraz Zamanı (Le Temps De Cerises)

Neşeli bülbül ve alaycı karatavuk da

Olacak şölende

Güzeller

Güneşin aşıkları

Deliye dönecek

Kiraz zamanı şarkısını söylediğimizde

Alaycı karatavuk daha güzel çalacak ıslığını

Ama kısadır kiraz zamanı

Sevgilimizle düşler kurarak toplamaya gittiğimiz

Salkım küpeli

Yaprakların altına bir kan damlası gibi düşen

Aynı elbiseli aşk kirazları

Ama kısadır kiraz zamanı

Düşler kurarak topladığımız mercan küpeler

Kiraz zamanındaysanız eğer

Ve korkuyorsanız kederli aşklardan

Sakının güzellerden

Dayanılmaz acılardan korkmayan ben

Yaşayamayacağım bir gün acı çekmeden

Kiraz zamanındaysanız eğer

Acılı aşklarınız da olacak

Seveceğim daima kiraz zamanını

Kalbimde açık bir yara gibi taşıdığım o zamanı

Ve talih, bana sunduklarıyla

Asla dindiremeyecek acımı

Seveceğim daima kiraz zamanlarını

Ve kalbimde sakladığım anısını

Çeviri: Güven Güner

Bazı şarkıları ise komüncüler de kendilerinden öncekilerden devraldılar. Bunların arasında ilk akla gelenlerden birisi Karmanyol isimli danslı şarkıdır. Bu şarkı aslında Fransız Devrimi’nin bir ürünü, kral ve kraliçenin giyotine gönderilmesini anlatıyor. Komün günlerinde bu şarkının söylenmesi burjuvalar için komüncülerin niyetinin ciddiliğinin göstergesi olmuştur. Şarkının adı aslında İtalya’ya dayanıyor. Karmanyol Piyemonte köylülerinin giydiği kısa bir ceketin adı. Fransız Devrimi’nde donsuzlar (sans-culottes) bu giysiyi giyiyor. Giysi eşitliğin ve kardeşliğin sembolü haline geliyor ve bir dansa da adını veriyor.

Karmanyol 1789’dan sonra da bütün siyasi mücadelelerde kullanılıyor. Komüncüler de keyifle söyleyip dans ediyor. Hatta halen kullanımı devam ediyor internette Macron için uyurlanmış versiyonu bile bulunuyor! Bu çerçevede elbette sözleri de sürekli değişiyor, uzayıp kısalıyor. Aşağıda aslına uygun bir versiyonunu paylaşıyoruz.

Karmanyol

Madam Veto ant içmişti

Bütün Paris'i boğazlamaya

Yemin etmişti

Ama topçularımız çıktı ortaya

tutamadı yeminini Madam Veto

Haydi dansa haydi Karmanyolaya

Topların sesi

Sen çok yaşa

Sen çok yaşa topların sesi

Haydi dansa haydi Karmanyolaya

Mösyö Veto ant içmişti

Sadık kalacaktı ülkesine

O tutmadı yeminini

Biz de tanımayız merhameti

Antoinette (Antuanet) kararlıydı

Kıç üstü oturtacaktı bizi

Ama işte beceremedi

Kendisi kapaklandı tepe üstü

Kocası galip sanırken kendini

Bilmedi bizim değerimizi

Hadi Louis (Lui) mızmız bebe

Anca gidersin tapınaktan kuleye

İsviçreliler ant içmişti

Sıkacaklardı arkadaşlarımıza

Ama sonunda onlara oldu olanlar

Dans ettiler durdular

Antoinette görünce kuleyi

Çark edecekti gerisin geri

Kalbini ağrı tuttu

Onursuzluktu hastalığı

Komün'ün 150. Yılı

Tarih ve Gelecek programının son bölümünde 150. yılı dolayısıyla Paris Komünü ele alındı. Komün nasıl ortaya çıktı, neleri başarı, neleri başaramadı? İnsanlığa ne miras bıraktı? Marx, Lenin, Engels Komün hakkında ne söylediler? İzlemek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın: