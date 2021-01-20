'Parayı bastıran aşıyı getirsin' dediler!

Uğur Dündar bir televizyon programında özel teşebbüsün "parayı bastırıp en güvenilir aşılardan" Türkiye'ye getirebileceğini iddia etti ve aşı ithalatının serbest bırakılmasını istedi.

AKP yöneticilerinin aşı şovlarını hatırlatarak aşıda ayrımcılık "ve çeşitli bahanelerle kayırımcılık" yapıldığını söyleyen Dündar, aşının ülkeye getirilmesi için iktidarın gerekli bağlantıları yapamadığını iddia etti ve bu konunun özel sektöre bırakılmasını önerdi.

"Evet özel teşebbüs şu anda bile parayı bastırıp en güvenilir aşılardan Türkiye'ye getirebilir" diyen Dündar bu görüşünü şu şekilde gerekçelendirdi:

"Aşı ithalatı serbest bırakılsın. Bakın İsrail, Pfizer-Biontech’de yurttaşlarına yaptığı tüm aşıların sonuçlarını olduğu gibi apaçık paylaşma taahhüdünde bulunarak daha bir iki gün önce yeni bir parti aşı bağlantısı yaptı. Demek ki parayı bastırdığınız zaman ya da birtakım operasyonları yaptığınız zaman aşı alınabiliyor halen."

Akıl askıda

Dündar, "aşıyı özel sektör getirsin" demenin toplumsal karşılığını göğüslemek üzereyse "askıda aşı" önerisini yaptı.

"Maddi olanağa sahip bulunan yurttaşlarımız, kendileri aşılarını olabilecekleri gibi olanaktan yoksun maddi imkanları kısıtlı ya da bulunmayan yurttaşımızın aşısını da üstlenerek askıda aşı uygulamasıyla bütün Türkiye’yi en kısa sürede aşılamak mümkün olabilir" diyen Dündar, belediyelerin de askıda aşı organizasyonları yapabileceğini savundu.

"Askıda aşı" önerisini bugün Cumhuriyet yazarı Emre Kongar da köşesine taşımış, yeterli aşı olmamasının nedenini iktidarın gerekli bağlantıları zamanında yapma fırsatını kullanamamış olmasına bağlamıştı.

Ayırımcılık kayırımcılık derken...

Halihazırda bir milyona yakın sağlık çalışanı Coronavac aşısının ilk dozunu almış durumda. Sağlıkçılara ikinci doz ve daha geniş kitlesel aşılama için aşıların ne zaman tedarik edilebileceği ile ilgili belirsizlikler sürüyor. AKP yöneticilerinin "topluma örnek oluşturma" iddiasıyla aşıda öncelik almaları tepkilere yol açtı ama genel toplumsal uyanıklığın aşı konusunda adaletsizlik anlamına gelen uygulamaları sınırlandırdığı gözleniyor.

Aşı ithalatının serbest bırakılması ve aşı konusunda yurt içinde bir "serbest piyasa" oluşmasının ülkeye giren aşı miktarını artıracağı sadece bir iddia. Dünya genelinde bir üretim ve arz sıkıntısı yaşandığı biliniyor.

Görünen o ki, aşı ithalatının serbest bırakılması ve özel sektörün yetkili kılınması esasen sadece parası olanın sorun yaşamadan, Uğur Dündar'ın deyimiyle parayı bastırıp güvenli gördüğü aşıyı almasına yarayacak.

Şimdilik ülke zenginleri yurtdışı gezileri düzenleyerek "parayı bastırmanın" ayrıcalığını yaşıyor. Uğur Dündar ve Emre Kongar'ın önerisi onları bu "zahmetten" kurtaracak bir çözüm olabilir.