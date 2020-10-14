Paralı eğitim çökerken: Çermik'te dershane skandalı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Açı Dershanesi müdürünün kumar borcu yüzünden dershaneye el konulduğu ve öğrencilere verilmeyen dersler için ödeme yapmaları gerektiği iletildi. İletilen bir başka şey ise, bu ücreti ödemek istemeyen öğrencilere açılan icra davalarının tebliği oldu. Konuyla alakalı dershane öğrencilerinden E.T. ile yaptığımız görüşmelerde birçok ayrıntı ortaya çıktı.

Açı dershanesine ne zaman kayıt oldunuz?

E.T.: Çermik’te iki dershane vardı ancak Açı dershanesi pahalı olmasına rağmen eğitiminin diğer dershaneye göre daha nitelikli olduğu biliniyordu. Yakın çevremin de önerileri ile 2019 yılının Eylül ayında kayıt yaptırdım.

Kurumda işler ne zaman kötüye gitmeye başladı?

E.T.: Pandemi süreci henüz başlamamışken sürekli hocalarımız değişmeye başladı. Bununla birlikte hocalar maaşlarını alamadıklarından sürekli yakınıyordu öğrencilere. Özellikle ödemeler konusunda yaşanan disiplinsizlik hali dershanenin tüm işleyişine hakim olmaya başlamıştı. Kışın doğalgaz açılmadı örneğin, uzun bir süre soğukta ders işlemek zorunda bırakıldık. Bunun sebebini sorduğumuzda ise sürekli “tamirat yapmamız gerek, doğalgaz şirketi bizimle igilenmiyor” gibi bahaneler duyduk. Yalnızca öğretmenler değil, orada çalışan görevliler de ücretlerinin yatırılmadığından yakınıyordu.

Pandemi süreci, özellikle de başlangıcı dershaneden aldığınız eğitimi ne derece etkiledi?

E.T.: Yaklaşık üç ay boyunca hiç ders almadık. Ardından online ders verileceği söylendi ama ilçede birçok öğrenci internete erişim konusunda problem yaşadığı için bundan faydalanamadı. Ben de onlardan biriydim. Online ders almak yeterli olsaydı biz niye dershaneye para ödeyelim ki? Zaten onların da online eğitim mevzusunda dertleri öğrencilerin eğitimi değildi. Online ders verildiği sırada bile dershane taksitlerini istemeye devam ettiler.

Dershanede çalışan öğretmenlerin maaşını alamama durumundan nasıl haberdar oldunuz?

E.T.: Bir deneme sınavı sonrası kitapçığımı almak için dershaneye uğradığımda orada çalışan öğretmenlerin toplu bir şekilde kurum sahibinden maaşlarını istediklerini gördük.

Dershaneye kayıt yaptırırken imzaladığınız sözleşmede alacağınız eğitimin süresi ve biçimi hakkında neler söylendi?

E.T.: Dershaneden dokuz ay boyunca yüz yüze eğitim alacağımız söylendi ve ücretler buna göre belirlendi. Ben dershaneye 3600 TL’ye kaydoldum fakat benden iki hafta sonra bir akrabam 2000 TL’ye kayıt yaptırdı. Sonradan sınıftan bir arkadaşımın 1000 TL’ye kayıt yaptırdığını öğrendim. Sanırım bu durumun temel sebebi müdürün "Her bir aileden ne kadar koparsam kârdır" mantığı idi.

'Tehdit edildik'

Dershane ücretinin ne kadarlık bir bölümünü ödediniz?

E.T.: Ben dershane ücretinin 3200 TL’sini ödedim, ödemem gereken 400 TL gibi bir tutar kaldı. Bu 400 TL için ailemi sürekli arayıp istediler. Eğer ödemezseniz icra yoluyla daha fazlasını alırız gibi tehditler bile savruldu bize. Hâlâ da devam ediyorlar tehdit etmeye. Biz kurumla görüştüğümüzde göstermelik yapılan, katılamadığımız online derslerin ücretini vermeyeceğimizi defalarca dile getirdik.

Konuyla ilgili müracaat ettiğiniz yerler oldu mu?

E.T.: Açı dershanesinin avukatı ile görüştüğümüzde bizi muhasebeciye bağladı. Biz muhasebeciye bu davayı hangi gerekçeyle açtıklarını sorduğumuzda son taksitimizin ödenmemesinden kaynaklı açıldığını bildirdi. Daha sonra biz mağdur aileler olarak olayın arka planına dair şöyle bir şey öğrendik; biz kayıt yaptırdığımız sıra dershanenin müdürü olan adam, kumar borcu yüzünden iflas etmiş ve alacaklıları buna karşılık olarak dershaneye el koymuş. Ya Açı dershanesinin genel merkezi işi gücü bıraktı kumar borcu yüzünden birilerini kurtarmaya çalışıyor ya da iflas eden adam "Ne koparsam kârdır" mantığıyla ailelere saldırıyor.

İlçedeki diğer öğrencilere açılan icra davaları hakkında bilginiz var mı?

E.T.: En son bizi icra davası açmakla tehdit ettiklerinde ilçeden birkaç aileye dava açtıklarını, bu davalar sonucunda ödenmesi gereken miktarın 4-5 katının alındığını iddia ederek bize gözdağı verdiler. Benimle birlikte yaklaşık otuz öğrenci ve aileleri bu haksızlığa maruz kaldı. Bilinen en önemli şey ise, ailelerin almadıkları eğitim için değil 400 lira, 40 kuruş bile vermeye niyetlerinin olmadığı. Eğitimin özelleştirilmesine, birilerinin para hırsının geleceğimize etki etmesine izin vermeyeceğiz.