Paraguay'da askeri uçak düştü: 7 ölü, 1 yaralı

Paraguay'da bir askeri uçağın düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Paraguay Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Nu Guasu Hava Üssü’ne inişe geçen Cessna 402 tipi askeri uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi. Kaza sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Paraguay gazetesi ABC Color, kazadan yaralı olarak kurtulan 19 yaşındaki bir sivilin uçağa kaptanın izniyle bindiğini ve durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Uçağın düşme sebebinin henüz bilinmediği, mürettebatının uçuş sırasında herhangi bir teknik sorun bildirmediği belirtildi.

Haberde uçağın trafik kontrolörleriyle irtibatın kesilmesinden 1 dakika sonra düştüğü ifade edildi.