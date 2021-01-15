Paraguay Sputnik V'ye acil kullanım onayı verdi

Rusya’nın egemen varlık fonu Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Cuma günü yaptığı açıklamada, Paraguay’ın Rusya dışında, Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısını onaylayan sekizinci ülke olduğunu söyledi.

RDIF, Moskova tarafından sağlanan klinik araştırma verilerine dayanan kararla, aşıya Paraguay düzenleyicileri tarafından acil kullanım izni verildiğini söyledi.

Şimdiye kadar aşıyı bu şekilde onaylayan diğer ülkeler arasında Arjantin, Bolivya, Venezuela, Filistin, Belarus, Cezayir ve Sırbistan yer alıyor.