Para saçma görüntüleri ortaya çıkan Hakan Tek, AKP’li belediyede personel olarak kayıtlı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen, Süleyman Soylu, Binali Yıldırım ve Hulusi Akar ile çektirdiği fotoğrafları yayınlanan Hakan Tek'in lüks arabalı, deste deste paralarla paylaştığı görüntüler gündeme gelmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada sözkonusu kişinin Cumhurbaşkanlığı'nda çalışmadığı belirtilerek "Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilmişti.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, paylaşımlarının ardından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Hakan Tek’in AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde kayıtlı.

'Son 3 yıldır birimimizde çalışıyor'

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi çalışanı olarak görünen Tek ile ilgili konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, şunları söyledi:

"Uzun yıllardır belediyemizde çalışan Hakan Tek, son 3 yıldır da birimimizde çalışan 150 personelden birisi. Hakan Tek son 12 aydır birimimizde afiş, kitap vb. işler yapıyor. Bundan 1,5 yıl önce de yine dairemizde kitap ve afiş gibi malzemelerin dağıtımını belediyemize ait araçla gerçekleştiriyordu. Maaşı asgari ücretin birazcık üstünde."

Daire Başkanı da korudu: Videolardaki araçlar ve para arkadaşlarına ait

Hakan Tek'in sosyal medyada paylaştığı videolarla ilgili de konuşan Özgöncü, "Hakan'ın videoları sosyal medyada paylaşılınca emniyet tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını öğrendim. Hakan 2020 yılında 60 günlüğüne izne ayrılmıştı. O süreçte telefoncu bir arkadaşına yardıma gidiyormuş, o lüks araçlarla ilgili çektiği videolardaki araçlar arkadaşına ait. Ayrıca para videoları da başkasına ait. Başkasına ait videoları sosyal medya hesabından paylaşmış" dedi.