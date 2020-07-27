Papaz büyük oyunu görmüş: Maske takan kadını kiliseden kovmaya kalktı

Kuzey Yunanistan'daki Kozani yakınlarında 74 yaşındaki bir kadın, koronavirüs önlemi olarak yüz maskesi taktığı gerekçesiyle pazar ayini sırasında manastırdan kovulmaya çalışıldı.

Olay Pazar günü Milochori köyündeki Agia Paraksevi manastırında gerçekleşti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kadının cerrahi maske taktığını gören Papaz Ignatios, duayı yarıda kestiğini ve “kilisenin karnaval yeri olmadığını” söyleyerek yaşlı kadından manastırı terk etmesini istediğini söyledi.

74 yaşındaki kadın, ayinden ayrılmayı reddetti.

'Büyük oyunu gören' din adamı

Yunanistan menşeli ERT televizyonuna konuşan Papaz Ignatios, koronavirüs pandemisinin “küresel diktatörlük” tarafından düzenlenen büyük bir oyunun parçası olduğunu iddia etti.

Manastırın Florina, Prespes ve Eordaia Metropolünden koptuğu ve keşişlerin İstanbul merkezli Patrikhane ile bağlarını kopardığı bildiriliyor.