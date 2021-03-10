Papa ziyareti için basılan 'Kürdistan’ haritalı pulla ilgili AKP'den açıklama

Katoliklerin dini lideri Papa Françesko’nun Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni ziyaret etmesi anısına bastırılan puldaki haritada Sivas’tan Kars’a, Hatay’dan Hakkâri’ye kadar olan bölgenin 'Kürdistan toprağı' olarak gösterilmesi tartışma yarattı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Papa Franciscus’un Erbil ziyareti esnasında basılan örnek pullar hakkında, “Bu ziyaret bağlamının dışında belli bir odağın aklınca Türkiye’ye husumet ürettiği bir şey olduğunu değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu. Çelik şöyle konuştu:

“Irak’ta Papa’nın ziyaretini yakından takip ettik. Bahsedilen pul ve haritayla mülhem izlenimlere baktık. Bunu çeşitli yerlerde çeşitli kesimler yapıyor. Bunlar yalan yanlış işler. Hicri şekilde Türkiye’ye dönük olarak geçmişte Fransa’da böyle harita çıkmıştı. Ermenistan zaman zaman yapıyor. Bazı odakların zaman zaman yaptığı işler. Bu ziyaret bağlamının dışında belli bir odağın aklınca Türkiye’ye husumet ürettiği bir şey olduğunu değerlendiriyoruz.”