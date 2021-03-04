Papa Francis, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret edecek

Katolik Kilisesi lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 5-8 Mart tarihlerinde Irak’ı ziyaret edecek.

Vatikan, Papa’nın bu ziyaretini “Tarihte ilk kez bir Papa Irak’a gidiyor” sözleriyle duyurdu.

Yarın Bağdat’a gidecek olan Papa Francis'in burada siyasi liderler ve Katolik Kilisesi temsilcileriyle görüşeceği açıklandı.

Papa daha sonra Necef kentine geçerek burada Şii lider Ayetullah Ali Sistani ile ve farklı dinlerin cemaat liderleriyle bir araya gelecek.

Daha sonra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil’e geçecek olan Papa'nın 2014-2017 yılları arasında IŞİD tarafından binlerce kişinin katledildiği Hıristiyan kenti Karakuş’u ve Musul'u da ziyaret edeceği açıklandı.

Papa’nın Irak ziyareti 8 Mart’ta sona erecek.