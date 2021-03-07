Papa Erbil'de ayine katıldı: 'Kürt halkını gönülden selamlıyorum'

Katolik Kilisesi lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil’de katıldığı ayinde, “Kürt halkını gönülden selamlıyorum” dedi.

Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayine 10 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi. Rudaw'ın haberine göre ayine IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani de katıldı.

Ayinde yaptığı konuşmada, “Irak'ta pek çok kişinin görünür ve görünmez şiddetin yaralarını taşıdığını” belirten Papa Francis, “Kilise Irak'ta yaşıyor ve Mesih içinde” dedi.

“Kürt halkını gönülden selamlıyorum” diyen Papa Francis, “Şimdi Roma'ya dönüş zamanım yaklaşıyor, ancak Irak her zaman kalbimde kalacak” ifadelerini kullandı.