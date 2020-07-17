Pandeminin emekçilere etkisi Çiğli'de iki toplantı ile tartışıldı

İlk etkinlik Patronların Ensesindeyiz Çiğli Tekstil İşçileri Mücadele ve Dayanışma Ağı tarafından “Pandemi Süreci Nasıl Yönetildi, Kimlerin Çıkarları Gözetildi” başlığıyla Çiğli Semt Evi'nde yapıldı.

Dr. Endam Köybaşı’nın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte pandeminin ilk günlerinden itibaren seyri hatırlatıldı. Hastalığın tıbbi bilimsel boyutunun anlatıldığı toplantıda, aynı zamanda salgın hastalığın ortalığa çıkardığı toplumsal eşitsizlikler üzerinde duruldu. Kapitalist dünyanın kâr hırsı dolayısı ile hastalığın yayıldığı ve ölümlere neden olduğu söylendi.

Etkinlikte yapılan sunumda "Pandeminin olağanüstü değil bilakis beklenen bir süreç olduğu ancak siyasal iktidarların sermaye sınıfının çıkarlarını tercih etmesi dolayısıyla sürecin uzadığı" söylenirken salgın hastalığa karşı mücadelenin örgütlü, halkçı emekçilerden yana önlemlerle ancak mümkün olduğu bunun sadece politik değil aynı zamanda bilimsel bir tespit olduğu vurgulandı.

Muhtar, mahalleli hep birlikte tartıştı

Çiğli İşçi Evi'nin gerçekleştirilen "pandemi ve etkileri" adlı etkinlik Çiğli Kadınca Yaşam Derneği ve Egekent Muhtarı Hatice Karaağaç'ın katkılarıyla Egekent mahallesinde gerçekleşti.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan etkinlikte söz alan mahalle sakinleri pandeminin asıl mağdurunun yoksullar ve işçiler olduğunu söylediler, yaygınlaşan işsizlik konusunda örnekler verdiler. Salgından korunmanın en etkili yönteminin geçmişten bu yana karantina olduğunun altını çizen Dr. Endam Köybaşı ise ancak bunun bu düzende mümkün olmadığını, sürecin insan değil, piyasa öncelikli yönetildiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinin soruları ve katkılarıyla devam eden toplantı; mahallede dayanışmayı büyütmek ve Egekent mahallesinde başka etkinlikler gerçekleştirme kararı ile sonlandı.