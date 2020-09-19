Pandemide 1500 kişilik düğün yapan AKP’li Yaman'a yeni görev

Kısıtlamaya rağmen oğluna 1500 kişilik düğün düzenleyen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Haber Merkezi

Düğünlere getirilen kısıtlamaya rağmen oğluna düzenlediği 1500 kişilik düğünle gündeme gelen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ödüllendirildi.

Yaman, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Yaman’ın dışında Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve Giresun Milletvekili Kadir Aydın da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

Cemil Yaman, tepkilere "Sağlık Bakanımıza da bilgi verdik. Ben Ağrılıyım, yapmasan, 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler" yanıtını vermişti.

İlgili Haber

AKP'li Yaman oğlunun düğününü böyle savundu: Yapmasan 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler

İlgili Haber

AKP'li vekilden yasağa rağmen 1500 kişilik düğün

 