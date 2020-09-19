Pandemide 1500 kişilik düğün yapan AKP’li Yaman'a yeni görev

Düğünlere getirilen kısıtlamaya rağmen oğluna düzenlediği 1500 kişilik düğünle gündeme gelen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ödüllendirildi.

Yaman, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Yaman’ın dışında Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve Giresun Milletvekili Kadir Aydın da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

Cemil Yaman, tepkilere "Sağlık Bakanımıza da bilgi verdik. Ben Ağrılıyım, yapmasan, 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler" yanıtını vermişti.