Pandemi parası ile AKP üyesi yapıldılar

Van’da pandemide “Sosyal Destek Paketi” kapsamında 1000 lira yardım yapılan kişilerin kimlik bilgilerinin rızaları dışında kullanıldığı ve AK Parti üyesi yapıldıkları iddia edildi. Mahallelere giderek ev ev dolaşanlar kişilerin kimlik bilgilerini topladıktan bu kişilerin sonra rızası ve bilgisi olmadan AK Parti’ye üye yapıldığı öne sürüldü. Yapılan üyelikler kişilere gelen “Üyelik işlemleriniz başarıyla gerçekleştirilmiştir” mesajlarıyla ortaya çıktı.

Duvar'ın haberine göre, HDP Van İl Eş Başkanı Ökkeş Kava, şu ana kadar onlarca kişinin rızası dışında AKP üyesi yapıldığı gerekçesiyle kendilerine başvuruda bulunduğunu belirtirken, CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu da bu duruma karşı gerekeni yapacaklarını söyledi.

‘Suç duyurusunda bulunacağım'

Van’da Alipaşa Mahallesi’nde oturan Muhteber Bora, telefonuna gelen mesajla AKP’ye üye yapıldığını öğrendiğini belirterek, e-Devlet uygulamasında da üye göründüğünü ifade etti. Bora, “Ben AKP’ye üye olmayı hiç düşünmedim. Bundan dolayı da suç duyurusunda bulanacağım” diye konuştu.

'AKP’nin böyle huyları var'

HDP Van İl Eş Başkanı Ökkeş Kava, AKP’nin geçmişte de rızası olmadan bir çok kişiyi üye yaptığını belirterek pandemi sürecinde farklı bir yöntem kullandığını ifade etti. Kava, bunun sebebini ‘AK Parti’nin son süreçte kan kaybetmesi’ olarak değerlendirerek, “Toplumun desteğini alamıyor, artık umut verecek bir halleri olmadığından son hamle olarak bu tarz işler yapıyorlar ya da yerellerin kendilerini merkezinde gönlünü yeniden kazanmaya çalışıyorlar. AKP bu tür işler yapıyor. Bu konuda birçok insan bize geldi ve şikâyetlerini iletti. Bu noktada birçok insan var, bu insanlar bireysel şikâyet edecekler ve biz de siyasi parti olarak gerekeni yapacağız. İnsanların iradesi dışında uygulanan bu yöntemi kullanacağız. Bu yapılan AKP yardımı değil, devlet yardımıdır. Bu siyasi ahlaka ve vicdana sığmaz. Sosyal yardımı halkla oy pazarlığı haline getiriyorlar. İnsanlarımız buna gerekeni tepkiyi göstermektedir” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Kurukçu: Kongre sonrası gerekeni yapacağız

CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu da AK Parti tarafından böylesi bir çalışma yapıldığına dair duyumlar aldıklarını ve gerekli çalışmayı başlattıklarını söyleyerek, Ankara’da süren CHP kurultayının ardından bu konuda valilik nezdinde girişimlerde bulanacaklarını söyledi.

AKP Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu hafta içinde “AK Parti Van teşkilatımıza 17 yılda yaptığımız üye sayısının yarısını 1 Temmuz’dan bugüne kadar yaptık. Müthiş bir katılım ve gönül birliği var” açıklamasında bulunmuştu.

Van’da geçtiğimiz yıllarda da yeşil kart ve sosyal yardım alanların T.C. kimlik numarası ile parti üyesi yapıldığı iddiaları kamuoyuna yansımıştı. 2014 yılında Van’ın Özalp ilçesinde rızası ve bilgisi dışında AK Parti üyesi yapılan birçok kişi Savcılıklara giderek şikâyette bulunmuştu.