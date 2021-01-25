Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için vergi kararı

Covid-19 salgını önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işletmeler için mücbir sebep kararı alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kafe, kahvehane, sinema, hamam, sauna ve kreş gibi kapalı olan işyerlerini kapsıyor. Bu işletmeler tekrar açılana kadar vergi ödemeleri ertelenecek. Açıldıktan 26 gün geçtikten sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacaklar.

Karar 1 Aralık 2020'den itibaren geçerli olacak.

Mücbir sebep, vergi borçlusunun elinde olmayan nedenlerden dolayı taahhüdünü yerine getirememesi anlamına geliyor.