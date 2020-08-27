Pandemi nedeniyle cezaevinden çıkıp eşini öldürmeye çalıştı

Gaziantep’te 2 çocuk annesi Fatma Betül İpek daha önce de defalarca şiddete maruz kaldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, pandemi nedeniyle cezaevinden çıkan eşi Murat İpek tarafından evinde feci şekilde darp edildi. Fatma Betül İpek'i pencereden aşağıya atmaya çalışan Murat İpek'in daha sonra eşinin cep telefonunu gasp edip “Bekle bu sefer gelip seni öldüreceğim” diyerek olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Murat İpek daha sonra gözaltına alındı. Yaralanan Fatma Betül İpek ise hastanede tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan Fatma Betül İpek'in devlet korumasına alındığını belirten babası Ethem Yılmaz yaşanan olayın ilk olmadığını ve damadının kızını öldürmeye çalıştığını söyledi. İHA'ya konuşan baba Yılmaz şunları söyledi:

”Ben Fatma Betül’ün babasıyım. Murat İ. benim kızımın kocası ve dokuz yıldır evliler. Bu adam daha önce yaptığı olaylardan dolayı iki buçuk yıldır hapisteydi. Denetimli serbestlikle dışarı çıktı. Sonrasında da kızımdan uzaklaştırma kararı olduğu halde zorla eve gelip kızıma saldırmış.

Telefonunu gasp etmiş ve pencereden aşağı atmaya çalışmış. Çok feci şekilde kızımı her yerinden dövmüş. Bu adam uyuşturucu bağımlısı. Sürekli gelip evde huzursuzluk çıkarıyor. Daha önce de kızıma şiddet uygulayıp aşağı atmıştı. Yine aynı şeyi yapmaya çalıştı. Kızım şu an biraz daha iyi ve devlet korumasında. Ona bunları yapan kocası da az evvel polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. O adamı bırakmasınlar, cezasını çeksin.”