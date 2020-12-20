Pandemi nedeniyle ağız ve diş sağlığı hizmetleri durma noktasında

Koronavirüs pandemisi dünya çapında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde büyük bir aksamaya neden oldu. Amerikan Diş Hekimliği Birliği'ne göre ABD’de diş sağlığı hizmeti veren kurumların %19’u tamamen kapandı, %76’sı sadece acil hastaları kabul etti ve %5’i hasta sayısını azaltarak çalışmalarına devam etti. Pandemi öncesi yoğunlukla çalışan hiçbir kurum ise tespit edilmedi .

Türkiye’de de birçok kamu kuruluşunda ağız ve diş sağlığı hizmetleri durma noktasına geldi. Hastalar özel muayenehanelere yönelmek zorunda kaldı ve bu tablo, zaten büyük ekonomik kayıplar yaşayan emekçilere yeni bir yük getirdi. Sorunun kaynağını incelerken ise, öncelikle ağız ve diş sağlığı tedavilerinin covid-19 yayılımı için en uygun ortamı oluşturduğunu söylemek zorundayız.

SARS-CoV-2’nin doğrudan insandan insana tükürük ve solunum damlacıkları yoluyla, temas ve virusla temas etmiş herhangi bir cisimle bulaşabildiği bildirilmiştir. Diş hekimliği uygulamaları sırasında SARS-CoV-2 infeksiyonu için muhtemel bulaşma yolları; solunum sekresyonlarının ve oral sıvıların damlacık olarak yayılımı, inhalasyonu ve oral, nazal ve göz mukozalarıyla teması; kan, oral sıvılar ve diğer hasta materyalleriyle direkt temas; yeterli sosyal mesafenin sağlanamaması (1 metreden daha yakın mesafe) ve infekte olan bireylerin konuşma ve öksürük sırasında oluşturduğu damlacık ve aerosollere maruz kalma şeklindedir . Bu nedenle diş hekimleri ve hekim dışı personel Covid -19 bulaşı açısından yüksek risk grubundadır.

Bulaş yolları düşünüldüğünde pandemiye kadar ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen ortamların aslında ne kadar elverişsiz olduğu kolayca görülebilir. Ağız ve diş sağlığı kurumlarında birden çok hasta bölmesi, aynı ortamda yan yana bulunmaktadır. Buralarda çoğu zaman pencere veya etkili bir havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Aynı kapalı ortamda, gün içinde yüzlerce hastanın tedavisi, yan yana hepsinin ağzından çıkan aerosoller birbirine karışarak ve ortamı kontamine ederek (bulaş ile) yapılmaktadır. Hekimler üzerindeki performans baskısı ve oluşan hasta yoğunluğu da düşünülünce buralarda hasta aralarında etkili bir dezenfeksiyonun sağlanmasının mümkün olmadığı kolayca görülebilir.

Hatırlı hastalar için diş beyazlatma seansları

Bu gerçekler Sağlık Bakanlığı tarafından da bilindiğinden pandeminin başında kamuya bağlı ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kurumlarda sadece acil durumlarda hizmet verilecek şekilde düzenlemeler yapıldı ve hizmetler radikal bir şekilde azaltıldı. Diş hekimleri büyük oranda filyasyon çalışmalarında görevlendirilmeye başlandı ve hastanelerde kalan hekimlerin iş yükü arttı. Öyle ki bazı ağız ve diş sağlığı kurumlarında kalan hekim sayıları akşam ve hafta sonu nöbetlerine dahi yetmeyecek kadar azaldı ve kurumların açık kalma süreleri kısaltıldı.

Bu sırada hâlâ başhekimliklerden kimi “hatırlı” hastaların hiç de acil olmayan diş beyazlatma gibi işlemlerinin yapılması için diş hekimlerine baskı uygulandığı biliniyor. Bu süreçte diş hekimlerine günde 1 tane N95 maske verilirken hekim dışı personele hiç verilmedi. Hastanelerde performans sistemine göre gelir getirici işlemler yeterli miktarda yapılamadığı için ek ödemeler ya hiç yapılmadı ya da sağlık bakanlığının tavandan ödeme yapıldığını iddia ettiği aylarda da tavandan değil çok daha düşük oranlarda yapıldı.

Normal görev alanlarının dışında görevlendirilmelerine rağmen diş hekimleri de filyasyon çalışmalarında da halk sağlığına destek olmak adına özveriyle görev aldı. Filyasyon ekiplerinin yaşadığı zorluklar daha önce soL Haber Portalı’nda incelenmişti. Bunlara ek olarak diş hekimleri eğitimini almadıkları bir alanda hastalara ilaç tedavisi başlamakla görevlendirildiler. Etkinliği tartışmalı ve yan etkileri olan ilaçlarla (hidroksiklorokin grubu) ilgili olarak sorumluluk yüklenmek zorunda kalmaları ise diş hekimlerinde ciddi tereddüte neden oldu.

Covid-19 nedeniyle 7 diş hekimi yaşamını yitirdi

Kamunun alan boşaltması nedeniyle özelde çalışan diş hekimlerinin iş yükü çok arttı ve bu hekimler gelirini kaybetmek veya sağlığını kaybetmek arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. Covid-19 nedeniyle 7 diş hekimi hayatını kaybetti. Devlet bu alana dair herhangi bir düzenleme yapmazken artan masraflar ise hastalara yansıdı.

Son olarak ülkemizde yaygın aşılama henüz başlamadığı, vaka sayıları bakımından dünyada önde gelen ülkelerden biri olmamız ve yaygın aşılamada filyasyon ekiplerine görev verileceği düşünüldüğünde ağız ve diş sağlığı hizmetlerindeki aksamanın bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu sorunların tekrar yaşanmaması için ise ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin koruyuculuğa öncelik verecek şekilde tekrar organize edilmesi, atama bekleyen daha fazla diş hekiminin kamuda istihdam edilmesi, kurumların fiziki şartlarının bulaş riski göz önünde bulundurarak düzeltilmesi, performans sisteminin kaldırılarak hekimlik mesleğine yakışan, emekliliğe yansıyan tek kalemde ödenen maaş uygulamasına geçilmesi gerekmektedir.