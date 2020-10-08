'Pandemi nedeniyle 150 bin düğün iptal edildi'

280 bin düğün salonunun bulunduğu Türkiye'de, salgın nedeniyle 150 bin düğün iptal edilirken, çok sayıda kişi bu iptallerden olumsuz etkilendi.

NTV'de yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, 186 bin organizasyoncu esnafın, düğün sektöründe çalışan 1 milyon 200 bin garsonun, 100 bin kuaförün, 100 bin fotoğrafçının, 280 bininin üzerinde de müzisyenin bu süreçten olumsuz etkilendiğini, pandemi nedeniyle düğün sektöründe çalışan çok sayıda işçinin işsiz kaldığını belirtti.