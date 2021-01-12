'Pandemi nedeniyle 100 milyon turizm çalışanı işsiz kaldı'

Dünya Turizm Örgütü'nün, 2020 yılı dünya turizm hareketliliği verilerine ilişkin bir çalışma yapan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, koronavirüs pandemisinin sektöre etkileriyle ilgili açıklamalar yaptı.

DHA'nın haberine göre, Yavuz, dünya genelinde etkinin 1 trilyon doların üzerinde olduğunu söyleyerek, en çok etkilenen ülkenin 185 milyar dolarla ABD olduğunu belirtti. Yavuz'a göre, "İspanya 56,7, Fransa 50,4, Tayland 46,2, Almanya 42, İtalya 35, İngiltere 34,3, Avustralya 33,6, Japonya 31,5, Çin 28, Türkiye 25,5, Hindistan 21, Avusturya 16,8 milyar dolar" gelir kaybı yaşadı.

'100 milyon turizm çalışanı işsiz kaldı'

Yavuz şöyle konuştu:

"Bu 12 ülkeden hiçbiri üst üste iki kez bu kayıpla baş edemez. Henüz yaklaşık 100 milyon turizm çalışanının işsiz kaldığı ve turizmin en az 50 sektöre yaptığı katkının boyutlarına gelemedik. Pandemi sonrası bu ülkelerden bazılarının yeri değişecek, belki bazıları bu tabloya hiç giremeyecek. Mesela Fransa artık dünya birincisi olmayacak. İngiltere'nin Brexit ve korona sonrası yönü hiç belli değil. Çin, Japonya gibi Uzak Asya ülkeleri en derin kayıplara maruz kalacaklar."

Yavuz, özellikle Adalar, Adria Kıyıları ve Türkiye'nin de içinde olduğu Akdeniz ve Doğu Akdeniz ülkelerinin daha az etkilendiğini öne sürdü.