Pandemi hastanesine film seti: Covid-19 hastalarına ayrılan bölmeler kullanıldı

İtalya'da "Görevimiz Tehlike" filminin yapımcıları film setini Covid-19 hastalarına ayrılmış bir hastanenin ortasına kurdu.

Serinin yedinci filmi için aktörler, ekip ve teknisyenlerden oluşan bir ordunun Roma'daki pandemi hastanesine girmesi ülkede büyük tepki çekti.

Roma'daki tarihi Policlinico Umberto I hastanesi, aksiyon filmi mekânlarından biri olarak kullanılıyor.

İtalya menşeli La Repubblica gazetesi, mürettebatın hastanenin Covid-19 servislerine tahsis edilmiş özel bir asansörü kullandığını ve prodüksiyon yönetiminin sağlıkçılar tarafından "kaotik" olarak nitelendirdiğini bildirdi.

Hastane personelinin bir üyesi La Repubblica'ya "Geçen gün durum gerçekten kaotikti" dedi ve "Enfeksiyonların eğrisinin yükseldiği bu dramatik zamanda, bir Hollywood film prodüksiyonuna ev sahipliği yapıyoruz" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

'Burada bir filmin çekilmesi tehlikeli'

İtalyan tıp birliği genel sekreteri Roberto Chierchia, İngiliz The Telegraph gazetesine verdiği demeçte, durumun "tehlikeli" olduğunu söyleyerek şu anda koğuşta koronavirüs hastası 130 ve yoğun bakımda 12 hasta olduğunu doğruladı.

Chierchia, "Bu bağlamda, burada bir filmin çekilmesi tehlikeli ve çok sorumsuzca. Yönetime öfkeliyiz" dedi. Telegraph'a konuşan sağlıkçı, "Virüse karşı savaşta Roma'nın en önemli hastanelerinden biriyiz” diyerek, "İtalya'da her gün çok sayıda yeni enfeksiyon görüyoruz. Bir hastanede birkaç gün film çekilmesine izin verilmesi normal görünmüyor" diye ekledi.

Policlinico Umberto I'deki 12 personelin de son birkaç gün içinde koronavirüs testleri pozitif çıktı.