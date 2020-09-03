‘Pandemi hastanesinde kurtlu yemek veriliyor’ iddiası

Koronavirüs salgını sürecinde, Çanakkale’deki iki pandemi hastanesinden biri olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde “kurtlu” yemek verildiği iddia edildi.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Covid-19 servisi hemşiresi olduğunu ifade eden Begüm Kaplıca, hastanede verilen yemeklerin tuzlu ve kurtlu olduğunu dile getirerek, defalarca şikayet edilmesine rağmen konuyla ilgili bir gelişme olmadığını söyledi.

Hemşire Kaplıca, “Bir covid yoğun bakım hemşiresi olarak soruyorum, daha ne kadar dayanabiliriz Sayın Bakanım? Çanakkale 18 Mart Araştırma Hastanesi’nde çalışıyorum, yönetime defalarca bildirilmesine, yemekhaneye tutanak tutulmasına rağmen tuzlu, kurtlu yemek yiyoruz” dedi.