Pandemi fırsatçılığı 6 yıl sonra yeniden başlattı!

Artvin’in Yusufeli ilçesi Demirdöven köyünde Erarı Elektromekanik Enerji şirketinin taşeron firması Nuryol inşaat 6 yıldır yapamadığı Damla hidroelektrik (HES) projesi için yeniden harekete geçti. Dün erken saatlerde jandarma eşliğinde bölgeye gelen şirket yetkilileri çalışmaya başladı.

Şirketin devam eden hukuki süreci beklemeden çalışmalara başladığını belirten Demirdöven köyü Muhtarı Hafız Arslan Peker, “Jandarma yolu kesmiş, çalışma yapılan bölgeyi kimse almadılar. Köyün muhtarı bile şirket istediği için alana giremedi. Pandemi sürecinde herkese yasak varken şirket çalışmalarına başladı. Şirket, pandemiyi fırsata çeviriyor” dedi.

Muhtar Peker, 4 mahallenin içme ve sulama suyunun tamamen kuruyacağına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bu vadinin Artvin coğrafyasında eşi benzeri yok. Bu bölgeden HES şirketlerine çok yerler verildi, her şeyimizi verdik. Bu suyumuzu bari almasınlar. Biz buradaki doğal yaşamın devam etmesini, deredeki balıkların yaşamasını istiyoruz.”

2014 yılında bölgeye gelen ve 2015 yılı Ocak ayında HES için şantiye kurma çalışmalarına başlayan şirketinin çalışmaları köylülerin direnişi ile karşılaşmıştı. Şantiye alanında toplanan yaklaşık 500 köylü işletme binalarının yapımını engel olmuştu.

AYM’den Artvin için HES kararı: Yeniden yargılama yapılacak

Anayasa Mahkemesi, Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapılması planlanan Hidroelektrik Santraline (HES) verilen ‘ÇED olumlu’ kararının iptali için açılan davanın ‘süre aşımı’ gerekçe gösterilerek reddedilmesinin, mahkemeye erişim hakkının ihlali olduğuna hükmederek 2019 yılında yeniden yargılama yapılmasına karar vermişti.