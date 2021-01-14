Pandemi döneminde İngiltere'de sağlık çalışanlarının ruh sağlığı bozuldu

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ilk koronavirüs dalgasının ardından sağlık çalışanlarının neredeyse yarısında major depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, alkol bağımlılığı ve anksiyete gibi sorunlar görüldü. Sağlık çalışanlarının yedide biri kendine zarar vermeyi ya da ölmeyi düşündü.

Londra'daki King's College'ın araştırmasına göre, geçen yıl Mart ayında ülkeyi etkileyen koronavirüsün ilk dalgasında en ağır Covid-19 hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanlarının çoğunluğu travma yaşadı.

Geçen yılın Haziran ve Temmuz aylarında internet üzerinden yapılan araştırmaya, İngiltere genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki 709 sağlık çalışanı katıldı.

Bu kişilerin yarısında yakını ağır kaygı bozukluğu, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu görüldü. Bir kısmında alkollü içki tüketiminin bağımlılık derecesinde arttığı tespit edildi.

Araştırmaya katılan yedi sağlık çalışanından biri de ya kendisine zarar vermeyi ya da intiharı düşündü.

Hemşireler ve hasta bakıcıların ruh sağlığı, doktorlar ve diğer klinik çalışanlarına göre daha ağır hasar aldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre araştırmaya katılanların yarısından biraz fazlası ise travma yaşamadığını ya da sağlıklı şekilde atlattığını belirtti.

Henüz detaylı değerlendirilmesi yapılmayan ancak internet ortamında yayımlanan sonuçlara göre, araştırmaya 291 doktor (yüzde 41), 344 hemşire (yüzde 48,5) ve 74 diğer sağlık çalışanları (Yüzde 10,4) katıldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 59'u iyi olduğunu; yüzde 45'i klinik seviyede ağır depresyon (yüzde 6), travma sonrası stres bozukluğu (yüzde 39), yoğun kaygı bozukluğu (yüzde 11) ya da alkol problemi (yüzde 7) yaşadığını belirtti.

Araştırmacılar, yoğun bakım çalışanlarının karşı karşıya kaldığı baskı düşünüldüğünde, sonuçların şaşırtıcı olmadığını söylüyor.