Pandemi bankalara yaradı: 3. çeyrekte tarihi kâr açıkladılar

Ülke ekonomisi 2020 yılının ilk 9 ayında emeğiyle geçinenler için hiç iyi sinyaller vermezken bankalar üçüncü çeyrek sonlarında tarihi karlar açıkladı. Salgın döneminde BDDK’nın toplu verilerine göre bankacılık sektörü beklentileri aşarak yılın ilk üç çeyreğinde 46 milyar 254 milyon TL net dönem karına ulaştı. Son 5 yılın verileri incelendiğinde salgının banka karlılığını etkilemediği ve bankacılık sektörünün karlılık rekorunu salgının etkili olduğu 2020 senesinde de yenilediği görülüyor.

Yerli özel banka patronlarının kamu bankalarına göre bu dönemi daha yüksek karlılıkla tamamladığı bilanço sonuçlarından çıkan bir diğer önemli veriyi oluşturuyor. Bilançolarda KOBİ, ticari ve kurumsal nitelikli tüm firmalara kullandırılan kredileri ifade eden taksitli ticari kredilerde kamu bankalarının artan grafiği dikkat çekiyor. Bu durum kamu bankalarının özellikle pandemi döneminde faizlerin düşük tutulduğu göz önüne alındığında patronlara destek amaçlı kullandırımlar yaptığı ve sermayedarların kamu kaynalarıyla ucuza fonlandığını söylemek mümkün.



Vatandaşın bankalara olan borcu artıyor

Bilanço verilerine yakından bakıldığında banka genel müdürlerinin birbirlerinin kopyası açıklamalarında “ülke ekonomisine sınırsız destek”, “ülkeye hizmet” gibi demagojilerle sunduğu istatistiklerin aslında halkın daha fazla borçlanması ve düşen faizlerle “tüzel kişilerin” ya da bir diğer deyişle sermaye sınıfının fonlanması anlamına geldiği görülüyor. Bankalar pandemi süreci sonrasında hızla “normalleşip” süreci kayıpsız atlatırken aynı durumu emekçiler açısından söylemek mümkün görünmüyor. Kredi faizlerinin düşürülmesiyle tetiklenen konut ya da taşıt kredilerinin artmasının dışında insanların acil nakit ihtiyaçlarının ölçülmesinde önemli bir veri oluşturan ihtiyaç kredilerinin de pandemiyle birlikte arttığı bilançolarda gözlemlenebiliyor. Yoksullaşma ve geçim sıkıntısı artışına paralel olarak ihtiyaç kredisi kullanımlarının 2020 senesinde diğer yıllara göre çok daha keskin arttığı BDDK verilerine yansıyor.

Aynı dönemde kredi kartı kullanımı, kredi kartı müşteri sayısı ve vatandaşların bankalara olan kredi kartı borçları da yüksek oranlarla artmaya başladı. BDDK’nın sunduğu bankaların kredi kartı alacakları verisinden yararlanıldığında ve inişe geçen elektronik perakende gibi ithalata dayalı tüketim rakamları göz önüne alındığında insanların temel ihtiyaçlarından kaynaklı olarak kredi kartlarına daha fazla başvurduğu ve bankaların kredi kartı alacaklarının yükseldiğini gözlemlemek mümkün. Buna rağmen takipteki kredi kartı borçlarının geçtiğimiz seneye göre değişmemesi ise kredi kartı borçlarının yasal takibe düşme gün sayısının 90 günden 180 güne çıkarılmasıyla alakalı ve dolayısıyla banka bilançolarına yansımamış oldu.



Banka emekçisi başına düşen sömürü arttı

Salgın döneminde tarihi karlar açıklayan banka patronlarının işleri yolundayken banka emekçileri risk altında çalıştı, toplam çalışan sayısının düşmesine paralel olarak iş yoğunlukları arttı. Yurt içinde çalışan personel sayısında BDDK verilerine göre son 1 sene içerisinde sektör genelinde 2043 kişi azalma oldu. Yerli özel mevduat bankalarında personel sayısındaki düşüş 1707 kişiyken yabancı özel mevduat bankalarında bu sayı 1301 oldu. Patronlar bu dönemde işten çıkarmalarda düşen karları gerekçe olarak sundular fakat BDDK tarafından paylaşılan istatistikler 2020 Eylül’ünde personel başına karlılığın 290 bin TL’ye yükseldiğini gösteriyor. Akbank pandemi döneminde çalışan sayısını 200’e yakın azaltmış ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış, QNB Finansbank ise yüzlerce çalışanını “anlaşmalı” istifaya zorlamıştı.