'Pandemi, Ankara'nın Afrika'daki nüfuzuna darbe vurdu'

Türkiye'nin Afrika kıtasındaki nüfuzunun koronavirüs pandemisiyle birlikte azaldığı öne sürüldü.

Konuya ilişkin Bloomberg'de yer alan Bobby Gosh imzalı değerlendirme yazısında, Türkiye'nin kendi yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı Sahra Altı Afrika ülkelerine destek verecek durumda olmadığı belirtiliyor. Bu durumun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nüfuz için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la rekabet içinde olduğu Bati Afrika'daki kozlarını zayıflattığına işaret ediliyor.

Erdoğan'ın Sahra Altı Afrika'daki nüfuz elde etmesinin, kendisinin pandemi öncesi dış politikada en büyük başarısı olduğu öne sürülen yazıda, Türkiye'nin kıtada geliştirdiği ticari ilişkilerin Çin, Avrupa Birliği, ABD ve Hindistan gibi büyük ülkelerle ekonomik ilişkilere de yansıdığı belirtildi.

Ankara'nın kıtada önemli silah tedarikçisi konumuna geldiği iddia edilen yazıda, Türkiye'nin Somali ve Sudan'da askeri üsse sahip olmasının yanı sıra, Türk inşaat şirketlerinin kıtada demiryolu ve havalimanı inşa ettiği, Türkiye'nin kıtaya en çok sefer düzenleyen ülkelerden biri olduğu ve Türk futbol kulüplerinin kıtadan oyuncu yetiştirdiği ifade edildi.

Yazıda koronavirüs pandemisiyle birlikte Türkiye'nin kıtadaki nüfuzuna bir sınırlama geldiği vurgulandı. Ankara'nın kıtadaki ekonomik düşüşe ilişkin elinin kuvvetli olmadığı belirtilen yazıda, Türkiye'nin, Çin, Hindistan ve Rusya gibi kıtaya Covid aşısı tedariği sağlayamadığına ve AB, ABD ve Çin gibi ekonomik destek veremediğine dikkat çekildi.

Afrika ülkelerindeki hükümetlerin, ekonomik krizle birlikte Türk inşaat şirketlerinin yer aldığı büyük projeleri de iptal etme ihtimali olduğu dile getirildi.

Türkiye'nin kıtadaki ekonomik destek konusunda boşluğunu Ortadoğu'da Körfez ülkelerinin doldurabileceğinin söylendiği yazıda, Türkiye'nin, üssü bulunduğu Somali'de ve silah desteği sağladığı Etiyopya'da nüfuzunu koruyabileceği, ancak Batı Afrika'daki Fransa nüfuzlu ülkelerde etkisini yitireceği belirtiliyor.