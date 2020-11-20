Panayır Semt Evi açıldı

Mahallelerde başta çocuklar, kadınlar ve işçiler için olmak üzere dayanışmayı büyüten semt evleri yaygınlaşmaya devam ediyor. Bursa'nın önemli işçi mahallelerinden biri olan Panayır da semt evine kavuşan mahallelerden biri oldu.

Yaptığı açılış konuşmasında salgının ulaştığı boyut nedeniyle açılış organizasyonunu biraz daraltmak durumda kaldıklarını belirterek sözlerine başlayan TKP Bursa İl Başkanı Ayhan Keser, semt evlerinin yaygınlaşmasının tam da bu koşullar nedeniyle bir zorunluluk olduğunu söyledi. Salgının fabrikalar başta olmak üzere üretim sürecindeki etkilerine değinen Keser, eğitim ve sağlıkta yaşanan çöküşün altını çizerek TKP'nin yaptığı sağlıkta devletleştirme çağrısını hatırlattı ve patronların yönettiği bir ülkenin sadece patronların çıkarını düşündüğünü vurguladı.

Daha sonra söz alan Panayır Semt Evi temsilcisi Muharrem Yalçınkaya mahallede yürütülecek çalışmalardan örnekler vererek özellikle eğitim, sağlık ve iş hukuku alanında iktidarın uyguladığı politikaların bıraktığı boşlukları semt evi olarak doldurmaya çalışacaklarını vurguladı.

Yalçınkaya mahallenin işçilerinin, kadınlarının ve çocuklarının kendi evleri olarak görebilecekleri Panayır Semt Evi'nde çocuk ve öğrencilere dönük eğitim sınıflarının hazır olduğunu, Aralık ayında Kadın Dayanışma Komitesi kuruluşunun gerçekleşeceğini, Birlik Sendikası ve Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte yürütülecek çalışmalar sayesinde patronların salgın fırsatçılığı ile de mücadele edeceklerini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Panayır Semt Evi'nde çocuklar için eğitim sınıfları da hazır.

Başta TOFAŞ olmak üzere çok sayıda fabrikadan işçiye ev sahipliği yapan mahallede son yıllarda bazı tarikatların etkinliğini artırmaya çalıştığı biliniyor. Aynı zamanda çevre sorunları ile de boğuşan mahalleliler geçtiğimiz haftalarda daha önce kurulmasını engelledikleri baz istasyonunun yeniden kurulmaya çalışılması üzerine bir eylem gerçekleşmişti. Mahallede açılan semt evi bu bakımdan da bir dayanışma ve mücadele merkezi olmayı hedefliyor.

Yapılan konuşmaların ardından salgın nedeniyle kısa tutulan açılış sohbet ve mahallelilerin yaptıkları önerileri ve katkılarla sona erdi.