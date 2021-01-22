Pamukkale'de mücadele sonuç verdi: İlk ödeme yapıldı

Aylardır maaşlarını alamayan ve ağır çalışma koşullarına tepki gösteren Pamukkale Turizm emekçilerinin mücadelesi sonuç vermeye başladı.

Dün, çalışan işçilere alacaklarının bir kısmı ödendi.

Maaş talepleri karşısında sürekli oyalandıkları ve konuyla ilgili muhatap bulamadıkları için geçtiğimiz günlerde Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda bir araya gelen işçiler, Pamukkale Turizm İşçileri Dayanışma Ağı’nı kurmuşlardı. Yapılan toplantının ardından birlikte hareket etme kararı alan işçilere, Perşembe günü öğleden sonra maaşlarının bir kısmı ödendi.

Pamukkale Turizm İşçileri Dayanışma Ağı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, işten ayrılan işçilere ödeme yapılmadığı, bütün işçi alacakları ödenene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirttiler.

PE Pamukkale Turizm İşçileri Dayanışma Ağı’ndan yapılan açıklama şu şekilde;

“Bizler gecesi gündüzüne karışmış, bir sefer parası daha almak için gerektiğinde hiç uyumadan yol alan Pamukkale turizm işçileriyiz. Otobüs şoförü, kabin memuru, kargocu, peroncuyuz. Yaklaşık ekim ayından beri doğru düzgün maaş alamıyoruz. Şirket bizi sürekli oyalıyor. Bir kısmımız işten ayrılalı aylar oldu hala maaşlarını alamadılar. Birkaç gündür yaptığımız mücadele ilk sonucunu verdi. Pamukkale Turizm alacaklarımızın bir kısmını ödedi. İşten ayrılan işçi arkadaşlarımızaysa herhangi bir ödeme yapılmadı. Biz bütün alacaklarımızı alana kadar mücadeleye devam ediyoruz.

Patronlar biz de zor durumdayız diyor ama onların hayatlarında değişen bir şey yok biliyoruz. Bize oyalamak için verdikleri 300-500 lirayla geçinemiyoruz. İçerde maaşlarımız olduğu için ve başka iş bulamama korkusuyla işten ayrılamıyoruz. Ama artık yeter. Biliyoruz ki tek başımıza davranırsak kazanamayız; ilk ve öncelikli olarak şartsız ve koşulsuz bir şekilde içeride kalan tüm maaşlarımızın derhal ödenmesini istiyoruz.”