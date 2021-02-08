Pamukkale Turizm'den maaşlarını isteyen işçilere taciz telefonları

Aylardır maaşlarını alamadıkları için birlikte hareket etmeye başlayan ve örgütlenen Pamukkale Turizm’in emekçileri, maaşlarını istedikleri için şirketten taciz telefonları almaya başladı.

Türkiye’nin birçok ilinden Pamukkale Turizm emekçileri, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ihbarda bulunarak bir araya gelmeye başlamıştı. Dayanışma Ağı’nın kurulmasıyla birlikte yapılan ilk açıklamanın ardından, şirket alacakların bir kısmını parça parça ödemiş ancak sonrasında yine derin bir sessizliğe gömülmüştü.

Mağduriyetlerin devam ettiği için ihbarlar gelmeye devam etti ve Patronların Ensesindeyiz Pamukkale Turizm İşçileri Dayanışma Ağı, birçok ilden işçinin katıldığı bir mücadele aracı haline geldi.

Pamukkale işçileri gündeme gelince tehditler başladı

Şirket yetkilileri, stratejiye dönüştürdükleri sessizliklerini, işçilerin Twitter eylemi yapacaklarını duyunca bozdular. Eylemi haber alınca, amirler aracılığıyla işçilere tacizlerde bulunmaya başladılar. Eyleme katılan Pamukkale işçileri; farklı illerden, hali hazırda çalışan ya da işten ayrılmış olmasına rağmen içeride kalan alacakları için mücadele eden işçiler. Verdikleri bilgilere göre, vardiya amirleri arayıp, “çalışan işçilerin aklını çelmeyin”, “yaptığınız şeyi yapmaktan vazgeçin”, “bulunduğunuz o gruplardan çıkın” gibi ifadelerle ve “hukuki işlem yaparız” vs. gibi tehditlere varan cümlelerle, eylemden ve mücadeleden vazgeçirmeye çalıştılar. İşçiler ise yaptıkları şeyin meşru ve haklı olduğunu, asıl olarak haklarını gasp eden, maaşlarını vermeyen şirketin suçlu olduğunu ifade ettiler.

Maaşları alana kadar mücadeleye devam

Dün gerçekleşen Twitter eyleminde, binlerce kişinin Pamukkale Turizm’e tepki göstermesi ve işçilere destek mesajlarının paylaşılmasıyla bir süre Twitter gündemine de girmesine rağmen, şirketten hâlâ bir açıklama gelmedi. Aylardır maaşlarını ödemedikleri işçileri muhatap almayıp, sonrasında örgütlendikleri için farklı kanallardan işçilerini tehdit eden Pamukkale Turizm’in ne zaman açıklama yapacağı ise merak konusu. Ancak Pamukkale Turizm işçilerinin başladıkları mücadeleyi, sonuna kadar götüreceği konusunda hiçbir meraka yer olmadığı görünüyor.