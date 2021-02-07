Pamukkale Turizm işçisi mücadeleyi büyütüyor

Patronların Ensesindeyiz Pamukkale İşçileri Dayanışma Ağı, bu akşam saat 20:00’de #PamukkaleİşçileriMaaşlarınıİstiyor, #PamukkaleTurizminEnsesindeyiz hashtag’leriyle Twitter’da buluşacak.

Pamukkale işçilerinin mesajı şöyle:

Aylardır maaşlarımızı alamıyoruz. Bunun yanında ne bir muhatap bulabildik, ne de insan yerine koyulduk. Şimdi ise tüm bu uğradığımız haksızlıklara karşı, işçiler olarak bir araya geldik. Mücadele ediyoruz, örgütleniyoruz. Bizi muhatap dahi almayanlara karşı sesimizi yükseltmek için, emeğimizin karşılığını son kuruşuna kadar almak için, 7 Şubat Pazar akşamı 20:00’de #PamukkaleİşçileriMaaşlarınıİstiyor, #PamukkaleTurizminEnsesindeyiz hashtag’leriyle Twitter’da buluşuyoruz.

Aşağı bakmıyoruz, hakkımız olanı sonuna kadar savunuyoruz.

Hakkımızı gasp eden, emeğimizi çalan #PamukkaleTurizminEnsesindeyiz

Patronların Ensesindeyiz Pamukkale İşçileri Dayanışma Ağı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]