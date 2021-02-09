Pamukkale Turizm işçileri: Örgütlendikçe güçleniyor, güçlendikçe kazanıyoruz!

Ekim ayından beri maaşlarını alamayan Pamukkale Turizm işçilerinin mücadelesi sonuç vermeye devam ediyor.

Bugün işten ayrılan işçilere Kasım ayı alacaklarının tamamı ödendi. İşçiler alacaklarının tamamını alana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Gelişmelerle ilgili PE Pamukkale Turizm İşçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Örgütlendikçe güçleniyor, güçlendikçe kazanıyoruz!

Pamukkale Turizm’de emek vermiş ya da hala vermeye devam eden işçiler olarak, bugün kendimize ve birlikte mücadele ettiğimiz dostlarımıza, adım attığımız yola, çok daha fazla güveniyoruz. Aylardır, alın terimizin karşılığını almak için bireysel olarak denemediğimiz yöntem kalmamışken, tek bir muhatap bulamadığımız Pamukkale Turizm, bugün işten ayrılmış arkadaşlarımızın Kasım ayı maaşlarını tek seferde yatırdı. Çok uzun zamandır maaşlarımızı hep geciktiren, geciken maaşlarımızı ise parça parça yatıran şirkete bugün bunu yaptıranın ne olduğunu biliyoruz: Örgütlü mücadele ve dayanışma….

Bir araya gelmeye başladığımız günden bu yana, attığımız her adımda bir karşılık aldık. Attığımız her adımda biraz daha güçlendik, sesimizi, dayanışmamızı yükselttik. Bundan iki gün önce gerçekleştirdiğimiz sosyal medya eyleminde, Pamukkale Turizm işçilerinin sınırını aşan bir dayanışmaya şahit olduk. Yanımızda olan, bizimle dayanışan binlerce dostumuz varmış, herkes sağ olsun. Gördük ki, haklı olanların, birbirine omuz verenlerin sesi, hacminden çok daha büyük oluyormuş. Gördük ki, bugüne kadar bizi en ağır çalışma koşullarında çalışmaya mahkûm edenlerden, hiçbir dayanağa ihtiyaç duymadan maaşlarımızı kesip insanı parayla terbiye etmeye çalışanlardan, aylarca emeğimizin karşılığını almak için bizi peşlerinden koşturanlardan çok daha güçlü bir şey varmış: Hakları için örgütlenen işçiler…

Henüz bitmedi. Evet bir kazanım daha elde ettik ama daha önce söylediğimiz gibi; hakkımız olanı kuruşu kuruşuna alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sadece kalan maaşlarımızı almak için değil, bundan sonra daha insanca koşullarda çalışmak için de mücadele edecek, bu dayanışmayı büyüteceğiz. Çünkü öğrendik, hiçbir hak kendiliğinden verilmiyor. Çünkü öğrendik, onlar aşağı bakmamızı istiyor ama zafer her zaman boyun eğmeyenlerin oluyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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