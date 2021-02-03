Pamukkale Turizm işçileri mücadelede kararlı

Uzun süredir hak gasplarına uğrayan ve Patronların Ensesindeyiz ile bir araya gelip mücadele ağı kuran Pamukkale Turizm işçileri, haklarını alana kadar mücadele etmeye kararlı olduklarını açıkladı.

İşçilerin uzun süredir alamadığı hakların verilen mücadeleler sonrasında kısmen alınabildiği öğrenilirken, Patronların Ensesindeyiz Pamukkale Turizm İşçileri Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklamada "Alacaklarımız kuruşu kuruşuna ödenene kadar mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

Açıklama şöyle:

Ekim ayından bu yana maaşlarımızı vermeyen Pamukkale Turizm’in çalışanları olarak Ocak ayında bir araya gelmeye başladık. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı altında buluşmamızın ardından her gün büyüyen örgütlülüğümüz ve gerçeklerin kamuoyuyla paylaşılması sayesinde, şirket, maaşlarımızın bir kısmını ödemek zorunda kaldı. Ancak hâlâ alacaklarımızın önemli bir kısmı ödenmedi. Şirket verdiği tarihleri sürekli erteleyerek bizi oyalamaya devam ediyor.

Önce Ocak sonunda ödeme yapılacağı söylendi, sonra 1 Şubat’a ertelediler. Bizden 1 Şubat’a kadar istenen süre de geçti. Ancak biz bu oyalama taktiğine boyun eğmeyeceğiz. Oldukça büyük bir mali güce sahip olduğunu bildiğimiz Pamukkale Turizm’in, bir an önce bütün alacaklarımızı ödemesini istiyoruz. Sırtımızdan büyüttüğünüz zenginlik; yollarda uykusuz geçen günlerimizin, bizlerden çalınan emeğin sayesindedir. İstediğimiz şey; verdiğimiz emeğin, döktüğümüz alın terinin karşılığını almak. Bugüne kadar yürüttüğümüz kısa mücadelede kısmen de olsa bir sonuç elde ettik ama alacaklarımız kuruşu kuruşuna ödenene kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Pamukkale Turizm emekçisi kardeşlerimizin tamamını bu mücadeleye omuz vermeye ve dayanışmak üzere Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’yla iletişime geçmeye davet ediyoruz. Yollarımızı birleştirelim ki gücümüzü büyütelim. Tüm haklarımızı kazanana kadar Pamukkale Turizm’in ENSESİNDEYİZ…

PE Pamukkale Turizm İşçileri Dayanışma Ağı