Pamuk üretimi düştü, ithalatı hızla arttı

Türkiye'de geçen sene 818 bin 511 ton olan lif pamuk üretiminin bu yıl yüzde 40 oranında düşüşle 626 bin ton civarında olması bekleniyor.

Tarım Dünyası'nda yer alan habere göre, ithalat 1 milyon ton sınırına dayandı. Yani üretim için hedeflenen 1 milyon ton, ithalatta yakalanmış oldu. Üretim yüzde 40 azaldı, ithalat yüzde 40 arttı.

Hükümetin, Çukurova, Ege, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Antakya’daki üretimi artırmak yerine, ABD, Yunanistan, Brezilya, Azerbaycan, Tacikistan, Meksika, Sudan, Kazakistan, Arjantin, Türkmenistan, Avustralya, Hindistan, Özbekistan, Uganda, Benin, Burkina Faso,Tanzanya,Togo, İsrail, Güney Afrika, Kamerun ve daha birçok ülkenin pamuk çiftçisine destek olarak ithalatı patlattığı kaydedildi.

İthalatın yüzde 85’i 5 ülkeden

Tarım ve Orman Bakanlığı Ürün masaları tarafından yayınlanan Pamuk Raporu’na göre, Türkiye’nin lif pamuk ithalatı 2018 yılında 766 bin 947 ton oldu. 2019 yılında ithalat 950 bin 590 tona ulaştı.

Türkiye’nin 2018-2019 sezonunda lif pamuk ithalatı 760 bin 858 ton olurken, 2019-2020 sezonunda Haziran sonu itibariyle 918 bin 416 tona yükseldi. Temmuz sonu itibariyle ithalatın 1 milyon ton sınırına dayandığı ifade ediliyor.

Son iki sezonun Haziran ayı verilerine göre, Haziran 2019’da 69 bin 400 ton ithalat yapıldı. Bu yıl Haziran’da ithalat 83 bin 560 ton oldu. Bu sene pandemiye rağmen ithalat arttı.

Ulusal Pamuk Konseyi’nden alınan verilere göre, 2019-2020 sezonunun 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ithalatta yüzde 39i03 artış kaydedildi. Yani geçen sezona göre 257 bin 845 ton daha fazla pamuk ithal edildi. Haziran 2020 sonu itibariyle en çok ithalat yapılan ülke ABD oldu. ABD yüzde 38. 36 pay ve 352 bin 317 ton ile ilk sırada. Brezilya yüzde 19.34 ve 177 bin 592 ton ile ikinci olurken,Yunanistan yüzde 17.25 pay ve 158 bin 441 ton ile üçüncü oldu.Azerbaycan 64 bin 938 ton ve yüzde 7.07 pay ile dördüncü olurken,Tacikistan yüzde 3.15 ve 28 bin 910 ton ile 5.sırada yer aldı. Toplam ithalatın yüzde 85.17’si bu beş ülkeden yapıldı.

Yunanistan’dan ithal edilen pamuk Ege’deki üretimden fazla

Yunanistan’dan 2019-2020 sezonunda ithal edilen lif pamuk Ege Bölgesi’ndeki üretimden fazla oldu. Yunanistan’dan ithal edilen lif pamuk 158 bin 441 bin ton olurken, Ege’de beklenen üretim miktarı 156 bin 52 ton oldu.

Bir zamanlar Türkiye’nin en verimli ovası olan Çukurova’da üretilen pamuk, Brezilya’dan ithal edilen pamuğun yarısı kadar oldu.