PAME'den Türkiye'de sendika üyelerinin gözaltına alınmasına kınama

Yunan işçilerin sınıf örgütü Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), Türkiye'de 1 Mayıs yürüyüşü sırasında sendika üyelerinin polis saldırısı sonucu gözaltına alınmasını kınayana bir açıklamada bulundu.

PAME'nin açıklaması şöyle:

PAME, Türkiye'de sendika üyelerinin 1 Mayıs etkinlikleri sırasında Erdoğan hükümeti tarafından tutuklanmasını kınamaktadır.

Türkiye hükümeti, Yunanistan hükümeti gibi, bir kez daha pandemiyi, baskıcı ve otoriter uygulamaları yürürlüğe sokmak, protestoları ve işçilerin gösterilerini önlemek için bahane olarak kullanmıştır.

PAME, bugün Uluslararası İşçi Bayramı'nda yoksulluk, şiddet, sömürü ve otoriterlik üreten düzene karşı ortak mücadelemizde Türkiye işçi sınıfının yanındadır.