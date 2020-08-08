Pakistan'dan tüm iç ve dış hat uçuşlarına izin

Pakistan’da hava yoluyla tüm uluslararası ve yurt içi yolcu ile kargo taşımacılığının yeniden başlamasına izin verildiği açıklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (CAA) yapılan açıklamada, 9 Ağustos’tan itibaren tüm hava meydanlarının yerli ve yabancı seyahat şirketlerin, aralarında kargo ve özel uçuşların da bulunduğu tüm uluslararası ve yurt içi uçuşlarına açıldığı belirtildi.

Pakistan’da mart ayında askıya alınan tüm iç ve dış hat uçuşlarının 30 Haziran’da kısmen başlamasına müsaade edilmişti.

Pakistan’da Covid-19 vaka sayısı 283 bini aşarken, salgın dolayısıyla 6 bin 68 kişi yaşamını yitirdi.