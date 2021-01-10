Pakistan'da ulusal ölçekte elektrik kesintisi

Pakistan'da Cumartesi günü büyük bir elektrik kesintisi bildirildi ve tüm ülkeyi eşzamanlı kesintilerle karanlığa sürükledi.

Pakistan Enerji Bakanı Omar Ayub, Twitter'da, elektrik kesintisinin ulusal elektrik dağıtım sistemindeki ani bir frekans düşüşünden kaynaklandığını belirtti.

Güç kaynağı bazı bölgelerde yerel saatle 02.00'ye kadar restore edildi.

Başbakanlık Ekonomi Danışma Kurulu üyesi Abid Qaiyum Suleri'ye göre elektrik kesintisi 500KV'luk enerji nakil hattının kesilmesi nedeniyle meydana geldi. Büyük bir kömür santrali çöktü ve tüm ülkede zincirleme bir reaksiyon tetiklendi.

Pakistan'ın büyük bir kesintiye uğraması ilk değil. Ocak 2015'te de ülkenin yüzde 80'i saatlerce elektriksiz kalmıştı. Ancak Cumartesi günkü kesinti, ülkede şimdiye kadarki en büyük kesinti olabilme potansiyeli taşıyor.