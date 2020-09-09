Pakistan'da dine hakaretten suçlu bulunan bir kişi idama mahkum edildi

Pakistan'da bir hazır giyim fabrikasında çalışan Asif Pervaiz'in müdürü, kendisine telefon üzerinden Hz. Muhammed'e yönelik aşağılayıcı içerikler bulunan mesajlar gönderdiği gerekçesi ile şikayette bulundu.

Euronews'in haberine göre, 2013 yılından bu yana devam eden mahkeme süreci, Pervaiz'in ölüm cezasına mahkum edilmesi ile sonuçlandı. Pervaiz'in avukatı temyize gideceklerini duyurdu.

Hristiyan dinine mensup Pervaiz'in telefonunu hakaret içeren mesajları göndermek için kullandığı gerekçesi ile önce 3 yıl cezaevinde kalacağı belirtildi. Bunun yanı sıra hükümlü tazminat cezasına da çarptırıldı.