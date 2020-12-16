Pakistan'da cinsel istismar suçları için özel mahkemeler kurulacak

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarıyla ilgili davaların sonuçlandırılmasını hızlandıracak özel mahkemelerin kurulmasını öngören yeni yasa tasarısını onayladı.

Tasarının yasalaşması için 120 gün içinde parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.

Tasarıya göre tecavüz suçları için özel mahkemeler kurulacak ve davalar en fazla 4 ay içinde sonuçlandırılacak. Tasarı cinsel istismara uğrayanların kimliklerinin gizli tutulmasını ve ülke genelinde cinsel saldırıdan hüküm giyenlerin sicilinin tutulmasını öngörüyor.

Pakistan'da Eylül ayında bir kadının arabasının bozulması üzerine durduğu bir yolda çocuklarının gözleri önünde bir grup tarafından tecavüze uğramasının ardından polisin kadını "tek başına seyahat etmek"le suçlaması ülkede büyük tepkiye yol açmıştı.

Halihazırda ülkede cinsel istismara maruz kalan kadınlar isimlerinin açıklanması, davaların uzun yıllar sürmesi gibi nedenlerle adli yollara başvurmaktan kaçınabiliyorlar. Ülkede cinsel saldırı ve tecavüz suçlarından açılan davaların yalnızca yüzde 3'ü mahkumiyetle sonuçlanıyor. Pakistan'da ayrıca her yıl yaklaşık bin kadın cinayeti işleniyor.

Pakistan'ın Dawn gazetesinin haberine göre yeni düzenleme tecavüz soruşturmalarında ihmali saptanan resmi yetkililerin 3 yıla kadar hapisle yargılanmasını öngörüyor.