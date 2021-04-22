Pakistan'da Çin Büyükelçisi'nin kaldığı otele bombalı araç saldırısı

Pakistan'da bir otelin otoparkında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Patlama ülkenin Belucistan eyaletinin başkenti Keta'daki lüks bir otelin otoparkında meydana geldi.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, otelde Çin'in Pakistan'daki büyükelçisi Nong Rong'un konakladığını ancak patlamanın olduğu sırada büyükelçinin dışarıda bir toplantıda olduğunu bildirdi.

Öte yandan otelde 3 kişilik Türkiye Diyanet Vakfı heyeti ile bir AA muhabirinin de olduğu ve saldırıdan yaralanmadan kurtuldukları öğrenildi.

Çin saldırıyı güçlü bir biçimde kınadığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgedeki Çinli heyetten yaralanan olmadığını kaydedildi.