Pakistan’da bombalı saldırı: 7 ölü

Salı günü Pakistan’ın Peşaver kentinde bulunan bir medresede gerçekleşen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı.

Polis yetkilileri, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından plastik poşet içinde patlayıcıların yerleştirildiğini belirtirken, yaralıların kaldırıldığı hastaneden 7 kişinin öldüğü, yaralı sayısının ise 70 olduğu açıklaması geldi. Hastane müdürü Tarık Burki, ölülerden dördünün çocuk olduğunu kaydetti.

Peşaver şehrinin başkenti olduğu Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde, başta Taliban olmak üzere İslamcı grupların güvenlik güçlerine yönelik saldırılarında bu yıl içinde artış kaydedildiği belirtiliyor.