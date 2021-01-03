Pakistan’da 11 madenci kaçırılarak öldürüldü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde 11 maden işçisi silahlı saldırganlar tarafından kaçırılarak öldürüldü. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Şii Hazara nüfusun yoğunlukta olduğu Belucistan’ın başkenti Ketta’ya bağlı Mach kasabasında bulunan kömür madeninde çalışan işçilerin kaçırılarak vahşice katledildikleri belirtildi.

İşçilerin cansız bedenleri bu sabah bulundu. Emniyet yetkilileri işçilerin elleri arkadan bağlandıktan sonra silahla vurularak öldürüldüğünü ve bazılarının boğazlarının kesilmiş olduğunu aktardı.

Bölgede geçen Nisan ayında bir pazar yerine düzenlenen intihar saldırısında 18 kişi yaşamını yitirmişti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “masum kömür madencilerine karşı insanlık dışı bir terör eylemi” diye nitelediği saldırıyı kınadı.

Ketta’da halk yolları kapatıp lastik yakarak saldırıyı protesto etti.

IŞİD yayın organı Amaq aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendiğini duyurdu.