Pakistan Oxford-AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Sağlıktan Sorumlu Danışmanı Dr. Faysal Sultan, yaptığı açıklamada, ülkede Oxford-AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verildiğini söyledi.

Pakistan'da hükümet ayrıca, Şubatın ilk haftasında Çin menşeli Sinopharm firmasından alınan 1,1 milyon doz aşının ülkeye varacağını açıklamıştı. Söz konusu aşı ile yaklaşık 500 bin kişinin aşılanmasının planlandığı kaydedilmişti.

Ülkede şimdiye kadar 516 binden fazla Covid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 10 bin 900'den fazla insan yaşamını yitirdi.