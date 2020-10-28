Pakistan Fransa'ya tepki olarak orada olmayan Büyükelçisini geri çağırdı

Pakistanlı milletvekilleri 27 Ekim Salı günü, hükümetin Fransa'nın "İslam karşıtı tavrını" protesto etmek için ülkenin Fransa büyükelçisini geri çağırmasına karar verdi. Ancak milletvekilleri, İslamabad'ın üç ay önce bu diplomatı Fransa'dan Çin'e yerine birini tayin ermeden yolladığını unuttular.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Pazar günü Emmanuel Macron'u Müslümanlara karşı "İslamofobi" ve "provokasyonlar" ile suçlamasının ardından, ülkenin Ulusal Meclisi 27 Ekim Salı günü oybirliğiyle Fransa'yı "İslam karşıtı tutumundan" sorumlu tutan bir kararı kabul etti. Karar Pakistan'ın Paris büyükelçisini geri çağırmak ve Fransız ürünlerini boykot etmeyi de kapsıyor.

Pakistan'ın Fransa büyükelçiliği üç aydır boş durumda. Eski büyükelçi 1 Ağustos itibariyle Pekin diplomatik misyonunun başına geçmek üzere Paris'ten ayrıldı. Büyükelçiliğin internet sitesine göre, Dışişleri Bakanlığı Paris'te henüz yeni bir diplomat atamadı.

Kararın mimarlarlarından Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi de bu gerçeğin farkındaydı ancak konuya dair bir şey söylemedi.