Pakistan Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ülkenin başbakanı İmran Han'ın da 20 Mart'ta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Alvi Covid-19 aşısının ilk dozunu olmuştu.