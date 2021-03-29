Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ülkenin başbakanı İmran Han'ın da 20 Mart'ta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Alvi Covid-19 aşısının ilk dozunu olmuştu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Eren Selanik
Pakistan Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Haber Merkezi
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ülkenin başbakanı İmran Han'ın da 20 Mart'ta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Alvi Covid-19 aşısının ilk dozunu olmuştu.